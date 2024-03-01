Умер Крис Готье, звезда сериалов "Однажды в сказке" и "Сверхъестественное". Мужчине было всего 48 лет.

Стало известно, что в пятницу, 23 февраля утром от неустановленной непродолжительной болезни умер канадский актер Крис Готье, сыгравший роль Уильяма Сми в телевизионном сериале "Однажды в сказке", и также известный по сериалам "Сверхъестественное", "Тайны Смолвиля" и "Эврика". Ему было 48 лет.

У Готье остались жена Эрин и двое сыновей, Бен и Себастьян.

В официальном заявлении его менеджер Чад Колвин назвал его смерть "внезапной и неожиданной".

"Когда вчера его жена обратилась ко мне с этой новостью, я несколько часов плакал и не мог поверить в это. <...> Крис был определением характерного актера из учебника. Возможно, вы не знали его имени, но вы знали его лицо, знали его голос и знали, что, если он появился на экране, то вас ждет чертовски интересное путешествие. Он ВСЕГДА выкладывался на полную, когда работала камера", - сказано в заявлении.

Смерть канадского актера английского происхождения также подтвердила его агентство TriStar Appearances.

"Покойся с миром, Крис! Тебя будет не хватать, брат! Ты был настоящим капитаном", — написал в социальных сетях актёр Колин О’Донохью, с которым Готье снимался вместе в сериале "Однажды в сказке".

Стоит отметить, что Крис Готье не получал главных ролей, однако он сыграл множество интересных персонажей второго плана.

Так, Крис Готье получил популярность благодаря съемкам в следующих фильмах: "Сверхъестественное" в роли Рональда "Глаза-лазеры" Резника, "Остров Харпера", "Джо Пикетт" и "Однажды в сказке", в которых он сыграл Уильяма Сми, основанного на персонаже Питера Пэна, в 14 эпизодах.

Он также снялся в таких фильмах, как "Хранители", "40 дней и 40 ночей", а также во многих рождественских фильмах Hallmark.

Помимо ролей на телевидении и кино, Крис Готье также участвовал в производстве видеоигр. Например, он сыграл Невилла в NFS: Carbon от EA.

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