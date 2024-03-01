В оточенні Павла Поймалова не стали озвучувати причину його смерті.

Прощання з актором відбулося у середу, 28 лютого 2024 року.

Павло Поймалов народився 9 червня 1966 року у Кізлярі (Дагестан). Його батько – Олексій Поймалов, професійний музикант, грав на трубі. Мати – Ася Поймалова, працювала продавцем, брала участь у художній самодіяльності, співала на сцені міського Будинку культури.

Актор закінчив драматичне відділення театрального училища Горького, в 1990–1992 рр. . навчався на режисерсько-акторському курсі у ГІТІСі.

Поймалов зіграв багато яскравих ролей на сцені МТЮЗ, серед них: Треплєв і Дорн ("Чайка"), Анучкін ("Одруження"), Жадов ("Дохідне місце"), Стів Хаббер ("Трамвай "Бажання"), Симон Зілот (рок -опера "Ісус Христос - суперзірка") та ін.

Що ж до кіно, то цю нішу Поймалов почав освоювати 1991 року. На його рахунку понад 40 ролей у кіно та серіалах.

Найбільш відомі фільми та серіали за його участю:

"Країна глухих" (Мао);

«Каменська» (Геннадій Шлик);

"Ростов-тато" (Карен);

"Ніна. Розплата за кохання" (Руслан);

"Далекобійники" (Назим);

"Ад'ютанти кохання" (Іван Кутайсов);

«Чудотворець» (Сурен Авакян).

Останнім проектом, у якому знявся Павло, була стрічка "Імператриці", яка вийшла на екрани 2023 року. Головну роль у ній відіграла Юлія Пересільд, а Поймалов постав в образі канцлера Головкіна.

До речі, за роль у фільмі Павла Лунгіна "Весілля" у 2001 році Поймалов став лауреатом кінофестивалю Канна в номінації "Кращий акторський ансамбль".