Стало відомо, що 24 лютого 2024 року пішов із життя актор театру та кіно Павло Поймалов, який зіграв у серіалах "Каменська", "Чудотворець" та інших.
Трагічну новину у своїх соціальних мережах повідомила родичка актора Галина Абрамова.
"Друзі, помер Павлик Поймалов, актор ТЮГу, Москва. Наш дорогий кизлярець, племінник мого чоловіка. Ми в трансі", - написала Абрамова.
Смерть заслуженого митця Росії підтвердили і в Московському театрі юного глядача, в трупі якого актор складався з 1992 року.
В оточенні Павла Поймалова не стали озвучувати причину його смерті.
Павло Поймалов народився 9 червня 1966 року у Кізлярі (Дагестан). Його батько – Олексій Поймалов, професійний музикант, грав на трубі. Мати – Ася Поймалова, працювала продавцем, брала участь у художній самодіяльності, співала на сцені міського Будинку культури.
Що ж до кіно, то цю нішу Поймалов почав освоювати 1991 року. На його рахунку понад 40 ролей у кіно та серіалах.
Найбільш відомі фільми та серіали за його участю:
- "Країна глухих" (Мао);
- «Каменська» (Геннадій Шлик);
- "Ростов-тато" (Карен);
- "Ніна. Розплата за кохання" (Руслан);
- "Далекобійники" (Назим);
- "Ад'ютанти кохання" (Іван Кутайсов);
- «Чудотворець» (Сурен Авакян).
Останнім проектом, у якому знявся Павло, була стрічка "Імператриці", яка вийшла на екрани 2023 року. Головну роль у ній відіграла Юлія Пересільд, а Поймалов постав в образі канцлера Головкіна.
До речі, за роль у фільмі Павла Лунгіна "Весілля" у 2001 році Поймалов став лауреатом кінофестивалю Канна в номінації "Кращий акторський ансамбль".
Крім того, Павло був лауреатом конкурсу імені Андрія Миронова "Актори співають!" (1994) та отримав премію імені Станіславського за спектакль «Трамвай "Бажання"; премію "Чайка".
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