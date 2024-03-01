Стало відомо, що 24 лютого 2024 року пішов із життя актор театру та кіно Павло Поймалов, який зіграв у серіалах "Каменська", "Чудотворець" та інших.

Трагічну новину у своїх соціальних мережах повідомила родичка актора Галина Абрамова.

"Друзі, помер Павлик Поймалов, актор ТЮГу, Москва. Наш дорогий кизлярець, племінник мого чоловіка. Ми в трансі", - написала Абрамова.

Смерть заслуженого митця Росії підтвердили і в Московському театрі юного глядача, в трупі якого актор складався з 1992 року.

В оточенні Павла Поймалова не стали озвучувати причину його смерті.

Прощання з актором відбулося у середу, 28 лютого 2024 року.

Павло Поймалов народився 9 червня 1966 року у Кізлярі (Дагестан). Його батько – Олексій Поймалов, професійний музикант, грав на трубі. Мати – Ася Поймалова, працювала продавцем, брала участь у художній самодіяльності, співала на сцені міського Будинку культури.

Актор закінчив драматичне відділення театрального училища Горького, в 1990–1992 рр. . навчався на режисерсько-акторському курсі у ГІТІСі.
Поймалов зіграв багато яскравих ролей на сцені МТЮЗ, серед них: Треплєв і Дорн ("Чайка"), Анучкін ("Одруження"), Жадов ("Дохідне місце"), Стів Хаббер ("Трамвай "Бажання"), Симон Зілот (рок -опера "Ісус Христос - суперзірка") та ін.

Що ж до кіно, то цю нішу Поймалов почав освоювати 1991 року. На його рахунку понад 40 ролей у кіно та серіалах.

Найбільш відомі фільми та серіали за його участю:

  • "Країна глухих" (Мао);
  • «Каменська» (Геннадій Шлик);
  • "Ростов-тато" (Карен);
  • "Ніна. Розплата за кохання" (Руслан);
  • "Далекобійники" (Назим);
  • "Ад'ютанти кохання" (Іван Кутайсов);
  • «Чудотворець» (Сурен Авакян).

Останнім проектом, у якому знявся Павло, була стрічка "Імператриці", яка вийшла на екрани 2023 року. Головну роль у ній відіграла Юлія Пересільд, а Поймалов постав в образі канцлера Головкіна.

До речі, за роль у фільмі Павла Лунгіна "Весілля" у 2001 році Поймалов став лауреатом кінофестивалю Канна в номінації "Кращий акторський ансамбль".

Крім того, Павло був лауреатом конкурсу імені Андрія Миронова "Актори співають!" (1994) та отримав премію імені Станіславського за спектакль «Трамвай "Бажання"; премію "Чайка".

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