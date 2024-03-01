Відомий американський стендап-комік та актор Річард Льюїс, який прославився ролями у таких фільмах, як «Померь свій ентузіазм», «Робін Гуд: Чоловіки у трико» та інших, помер у віці 76 років. Повідомляється, що Льюїс помер від серцевого нападу у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

У квітні 2023 року Льюїс повідомив про свій діагноз хвороби Паркінсона, що призвело до його рішення піти зі своєї плідної кар'єри в комедії.

Девід, близький друг і публіцист, поділився серцевою пам'яттю, висловивши глибокий зв'язок, який вони поділяли з дитинства.

«Ми з Річардом народилися з різницею в три дні в одній лікарні, і більшість мого життя він був мені як брат. У нього було рідкісне поєднання найкумеднішої людини і одночасно наймилішої у світі. Але зараз він змусив мене плакати», - сказав Девід.

Річард Льюїс, який народився в Брукліні, з юних років виявив у собі пристрасть до жартів та гумору і врешті-решт вирішив продовжити кар'єру в комедії. У 1970-і роки він почав свій шлях у світі комедії, залишивши незабутній слід. У його помітну фільмографію входять "Тільки кохання", "Стримай свій ентузіазм", "Робін Гуд: Чоловіки в трико", "Покидаючи Лас-Вегас" та безліч інших фільмів.

Крім цього, журнал GQ також включив його до списку «Найвпливовіших коміків минулого століття». Кончина цієї впливової постаті знаменує кінець епохи у світі комедії.

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