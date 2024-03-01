Ця талановита жінка була одружена з відомим актором, який також покинув цей світ ще 2014 року.

Актриса і продюсер Дар'я Гончарова, відома за ролями в таких фільмах, як «На розі у Патріарших», «Конвалія срібляста» та «Зірка епохи», пішла з життя у віці 54 років.

В останні роки вона керувала театральною студією. Церемонія прощання з актрисою запланована на 1 березня.

У мережі висловили теплі спогади про Гончарову, охарактеризувавши її як чуйну, добру, уважну і веселу людину. Вона також здобула визнання за свою компетентність як учитель, який знав, як знайти контакт із кожним учнем.

«Дар'я Едуардівна була чуйною, доброю, уважною, життєрадісною людиною, грамотним педагогом, що вміє знаходити ключик до кожного учня. Світла пам'ять про Дар'ю Едуардівну назавжди залишиться у наших серцях», - повідомляється в мережі.

Дар'я Едуардівна Гончарова народилася 15 жовтня 1970 року, 1994 року закінчила Вищу театральне училище імені. Вона активно займалася викладанням акторської майстерності. Покійна актриса є матір'ю відомої актриси Таїсії Вілкової і раніше була одружена з актором Олександром Вилковим, який помер у 2014 році.

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